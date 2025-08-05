Торговая сделка США и Европейского союза грозит катастрофой для европейской промышленности. Об этом говорится в материале агентства РИА Новости.

30 млрд.

В частности, аналитики Deloitte подсчитали, что годовой доход Германии сократится на €30 млрд. Наибольший удар придется на машиностроительный сектор. Аналитики отмечают, что немецкий бизнес может переориентироваться на другие рынки стран Европы или Азии, но вряд ли это даст большой доход.

Доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев считает, что такие компании, как Mercedes, Audi, Volkswagen, Opel, станут неконкурентоспособными на автомобильном рынке США. Легкая промышленность тоже проиграет дешевому экспорту из стран Азии. На этом фоне спад производства в Европе затронет все отрасли, предположил эксперт.

Специалисты считают, что пострадают и другие страны Евросоюза. Так, в краткосрочной перспективе их ждет падение экспорта, в долгосрочной перспективе они столкнутся с оттоком инвестиций и давлением на промышленность, заключили в агентстве.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон согласился вдвое снизить пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Страны ЕС теряют триллионы на санкциях

29 июля Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что президент США Дональд Трамп надавил на Евросоюз, чтобы заключить сделку.