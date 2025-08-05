Минфин сократит продажу валюты и золота в августе

Минфин с 7 августа по 4 сентября планирует продать иностранную валюту и золото на сумму 6,2 млрд рублей в рамках бюджетного правила. Ежедневные операции составят эквивалент 0,3 млрд рублей, сообщает министерство.

В августе министерство прогнозирует недополучение нефтегазовых доходов федерального бюджета на сумму 12,1 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого уровня за июль составило 5,9 млрд рублей.

В июле финансовое ведомство реализовало валюты и золота в рамках бюджетного правила на 18,8 млрд рублей, до этого Минфин два месяца подряд покупал валюту и золото — в мае и июле.