Падение нефтегазовых доходов России продолжило ускоряться

Нефтегазовые доходы России достигли в январе — июле 2025 года 5,522 триллиона рублей, что меньше их прошлогоднего объема за аналогичный период на 18,5 процента. Об этом со ссылкой на статистику Минфина РФ сообщает ТАСС.

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Таким образом, показатель продолжает падать, показывая в течение года тенденцию к ускорению динамики. Так, за первые два месяца 2025-го он сократился на 3,7 процента, за четыре месяца — на 10,3 процента, а за пять — уже на 14,4 процента.

В июле снижение оказалось еще более резким. Как следует из материалов, объем нефтегазовых доходов РФ опустился в прошлом месяце на 27 процентов в годовом выражении, до примерно 787 миллиардов рублей, а поступления в бюджет от налогов на добычу нефти (НДПИ) и газового конденсата сократились на 34,3 процента, до 885,2 миллиарда.

Принятыми в июне поправками об увеличении дефицита федерального бюджета его уровень повысили с 1,173 триллиона рублей до 3,792 триллиона, а планы по поступлению нефтегазовых доходов на 2025 год сократили примерно на 2,6 триллиона рублей, до 8,317 триллиона.