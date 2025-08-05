Конфликт Индии и США: какое влияние окажет на европейский газовый рынок

Стоимость природного газа в Европе уже пятую неделю подряд остается на одном уровне, не выходя за пределы определенного коридора. Это связано с тем, что в регионе активно накапливают запасы топлива в преддверии начала отопительного сезона, сообщает портал «Финансы Mail» со ссылкой на западные СМИ.

Согласно информации, предоставленной агентством Bloomberg, стоимость фьючерсов на базовую электроэнергию в странах Европы находится в диапазоне от 32 до 35 евро за мегаватт-час, при этом колебания цен происходят в пределах узкого коридора. С конца июня и до конца июля цены на электроэнергию оставались относительно стабильными, что можно увидеть по минимальному месячному диапазону цен с начала года.

В ожидании наступления отопительного периода государства Европы активно пополняют свои газовые хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe, темпы закачки газа в хранилища достигли рекордных показателей с июня. Благодаря устойчивому увеличению запасов газа, удается поддерживать цены на электроэнергию на стабильном уровне, несмотря на обострение геополитической ситуации.

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