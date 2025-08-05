Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что если цены на нефть и дальше будут идти вниз, то это якобы может заставить Россию остановить СВО.

"Падение цен на нефть еще на $10 за баррель может заставить РФ прекратить боевые действия в рамках конгфликта на Украине", - приводит РИА "Новости" заявление Трампа.

Трамп рассказал, как Россия обходит санкции

Кроме этого Трамп анонсировал, что намерен значительно повысить тарифы для Индии в течение следующих 24 часов.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть во вторник днем потееряли более 1% и стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 68 долларов впервые с 24 июля.