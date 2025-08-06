Трамп ввел дополнительную пошлину на товары из Индии

Президент США Дональд Трамп подписал указ, в рамках которого ввел дополнительную импортную пошлину на товары из Индии в размере 25%. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

© Газета.Ru

«В целях реагирования на чрезвычайную ситуацию в стране, описанную в Указе Президента № 14066, я постановляю, что необходимо и целесообразно ввести дополнительную адвалорную пошлину на импорт товаров из Индии, которая напрямую или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации», — говорится в сообщении.

О планах ввести дополнительную пошлину на товары из Индии Трамп заявил накануне. Тогда глава Белого дома хотел «существенно» повысить тарифы в ближайшие 24 часа.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки президента США вынудить страны разорвать торговые отношения с Россией являются незаконными, поскольку суверенные государства имеют право сами выбирать, с кем сотрудничать.