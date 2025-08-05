Раскрыто, сможет ли Трамп убить экономику России ценой на нефть

Снижение мировых цен на нефть на 10 долларов за баррель не станет критичным для российской экономики и не сможет заставить Москву прекратить специальную военную операцию. Такое мнение в комментарии для NEWS.ru высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что падение стоимости нефти может вынудить Россию остановить боевые действия. По словам Юшкова, в худшем случае это приведёт лишь к пересмотру параметров российского бюджета.

«Это не убьет российскую экономику и не заставит Россию поменять свою внешнюю политику», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Россия уже сталкивалась с подобным уровнем цен совсем недавно, когда цены на мировом рынке снижались до 60 долларов за баррель, а Россия продавала свою нефть по 50 долларов за баррель. По словам Юшкова, если сейчас, когда нефть торгуется около 70 долларов за баррель, цены снизятся на 10 долларов, то это просто вернет ситуацию к тому же, уже пройденному уровню.