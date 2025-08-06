Трамп сделал заявление о кандидатах на пост главы ФРС

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Президент США Дональд Трамп заявил о наличии у него четырех кандидатов на должность председателя выполняющей в стране функции Центробанка Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщает ТАСС.

Трамп сделал заявление о кандидатах на пост главы ФРС
© Global Look Press

Также глава государства сообщил, что планирует до конца текущей недели принять решение по поводу замены члена совета управляющих ФРС, уходящей в отставку 8 августа, Адрианы Куглер. По словам Трампа, и на ее место у него есть несколько кандидатов, из которых кто-то будет выбран «либо на постоянной основе, либо на четырехмесячный срок».

Помимо этого он 5 августа заявил, что глава Минфина Скотт Бессент не станет главой ФРС, поскольку предыдущей ночью дал отрицательный ответ на вопрос о таких перспективах.

Трамп в течение последних месяцев нещадно критикует главу ФРС Джерома Пауэлла за то, что тот не торопится снижать ставку. После того как ФРС 30 июля сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента, президент США назвал чиновника крупным неудачником, злым и глупым, а также призвал сместить его. Полномочия Пауэлла истекают в мае 2026 года, и, хотя Трамп уже опровергал сообщения о намерении уволить его досрочно, некоторые журналисты полагают, что к попыткам добиться более раннего ухода чиновника может привести ситуация вокруг стоимости ремонта исторических зданий ФРС, о которой глава Соединенных Штатов также регулярно делает заявления.