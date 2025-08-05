Хуснуллин: около 47 млрд рублей кредитов одобрили для проектов ЖКХ в 10 регионах

Почти 47 млрд рублей казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) одобрено на реализацию 20 проектов сферы ЖКХ в 10 регионах России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сегодня провел штаб с губернаторами, на котором рассмотрели новые заявки в рамках казначейских инфраструктурных кредитов. Одобрили еще почти 47 млрд рублей КИК на реализацию 20 проектов сферы ЖКХ в 10 регионах страны", - рассказал он.

Средства одобрены в основном на работы по строительству и модернизации систем водо-, теплоснабжения, водоотведения, котельных и очистных сооружений, отметил запредседателя правительства. Теперь регионам надо держать на контроле выполнение всех задач. По его словам, в целом большая часть заявочной кампании завершена, ряд заявок еще в работе.