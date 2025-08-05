Раскрыто, какой санкционный удар готовит Трамп против России

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского «теневого флота», если до пятницы не удастся решить с Москвой вопрос по Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Если Белый дом объявит о таких санкциях, это станет первым случаем введения новых рестрикций против Москвы после возвращения Трампа в Белый дом.

Под «теневым флотом» подразумеваются танкеры, которые перевозят российскую нефть в основном в Китай и Индию. Евросоюз уже накладывал санкции на танкеры, но западные СМИ сообщали, что они не оказались особо эффективными.

Но по словам источников издания, в Белом доме считают, что введение таких санкций будет простым и эффективным первым шагом для оказания давления на Россию.

Ключевым моментом станет визит на этой неделе в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. По словам одного из собеседников газеты, от того, с чем он вернется, и будет зависеть решение президента США.

«Если Уиткофф вернется с пустыми руками, с абсолютным нулем, Трамп придет в ярость», — цитирует издание свой источник.

При этом агентство Bloomberg ранее со ссылкой на свои источники сообщило, что Кремль якобы взвешивает варианты уступок президенту США Дональду Трампу накануне визита его посланника Стивена Уиткоффа и рассматривает возможность воздушного перемирия с Украиной, но не полного прекращения огня.