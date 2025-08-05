Премьер Франции назвал размер госдолга страны

Франция находится в сложной экономической ситуации, госдолг республики каждую секунду растет на €5 тыс., рассказал французский премьер-министр Франсуа Байру. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Во вторник, 5 августа, Минфин Франции признал, что дефицит бюджета по итогам первых шести месяцев 2025 года составил €100,4 млрд.

«Каждую секунду, днем и ночью, долг Франции увеличивается на €5 тыс.», — подчеркнул Байру.

Премьер заметил, что госдолг страны уже достиг показателя в €3,4 трлн, суммы, «которую даже трудно себе представить».

По его оценке, чрезмерная задолженность является главной угрозой французской экономике. Он добавил, что следует принять срочные меры, направленные на сокращение расходов.

Напомним, что в июле 2025 года Байру сообщил, что Франция стала лидером по имеющемуся дефициту бюджета в еврозоне. Он заметил, что страна «находится на последней остановке перед обрывом».