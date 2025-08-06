Параметры российского бюджета изменят второй раз за год

В Минфине РФ подтвердили предстоящее осенью второе за текущий год изменение параметров федерального бюджета. Об этом пишут «Ведомости», собеседник которых в министерстве отметил, что говорить о конкретике в связи с предстоящей корректировкой пока преждевременно — ее планируют провести в соответствии со складывающейся макроэкономической ситуацией и приоритетами госполитики.

Поправки, которые внесут в Госдуму, вновь будут подготовлены на основе уточненного прогноза социально-экономического развития от Минэкономразвития, уточнили в ведомстве.

Предыдущий их пакет депутаты утвердили в июне, повысив уровень дефицита федерального бюджета с 1,173 триллиона рублей до 3,792 триллиона, а планы по поступлению нефтегазовых доходов на 2025 год сократив примерно на 2,6 триллиона рублей, до 8,317 триллиона. Также был изменен и ряд других показателей.

Как пишут журналисты со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет», доходы российской казны по состоянию на 28 июля составили 17,94 триллиона рублей при расходах в 24,5 триллиона. На фоне того, что нефтегазовые доходы продолжают снижаться из-за дешевой нефти и укрепления рубля, некоторые аналитики ожидают нового повышения дефицита бюджета.

Согласно оценке эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Эмиля Аблаева, показатель может достигнуть к концу года пяти триллионов рублей, научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин полагает, что уровень бюджетных расходов РФ могут повысить на 3-5 триллионов рублей при корректировке доходов в пределах 0,5 триллиона.

Также, ожидает главный экономист ВТБ Родион Латыпов, Минэкономразвития снизит прогноз по росту ВВП с нынешних 2,5 до 1,5–2 процентов и пересмотрит в сторону уменьшения годовой прогноз по инфляции, составляющий сейчас 7,6 процента.