Нефть ожидает решения Трампа по России

Нефть подорожала после четырехдневного падения — инвесторы ждут введения высоких тарифов США для покупателей российских энергоносителей. Президент Дональд Трамп может ввести вторичные пошлины в попытке усилить давление на Москву, пишет Bloomberg.

Американский лидер допустил, что он введет более высокие тарифы для стран, покупающих нефть у России, — возможно, включая Китай. Ранее он также заявил, что вскоре повысит пошлины для Индии.

На этом фоне цена на нефть марки Brent поднялась выше $68 за баррель после снижения почти на 8% за четыре сессии, в то время как цена на West Texas Intermediate приблизилась к $66.

Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в российскую столицу для переговоров. Для заключения сделки осталось два дня: 8 августа — крайний срок, назначенный Трампом для урегулирования конфликта на Украине.