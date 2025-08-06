Экономике США предсказали новый удар из-за санкций против партнеров России

Lenta.ru

Если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу и введет высокие пошлины в отношении тех стран, которые покупают российскую нефть, но мир на Украине не наступит, то эта «дубинка» ударит по экономике самих Соединенных Штатов. Об этом сообщил канал CNN.

Экономике США предсказали новый удар из-за партнеров России
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В частности, американским гражданам предсказывают более дорогие потребительские товары, стоимость которых вырастет из-за скачка цен на нефть. Такой точки зрения придерживается старший научный сотрудник по энергетике и геополитике в Центре стратегических и международных исследований, двухпартийном американском аналитическом центре, Клейтон Сигл. Он убежден, что предполагаемые пошлины приведут к усилению инфляции в США, а также повысят затраты предприятий.

В свою очередь, аналитик по сырьевым товарам в UBS Wealth Management Джованни Стауново заявил, что дополнительные пошлины на китайские товары, которые уже составляют 30 процентов, вероятно, приведут к росту цен на потребительские товары в США.

«Это расстроит американских потребителей», — предсказал он.

Что касается России, то, по его мнению, она слишком велика, чтобы обанкротиться.

Ранее появился прогноз о конфискации замороженных в США российских активов после истечения срока ультиматума главы Белого дома.