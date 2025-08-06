Скандинавские страны поддержат Украину: какую сумму выделят на помощь

Скандинавские государства-члены НАТО — Швеция, Дания и Норвегия — в общей сложности направляют более 500 миллионов долларов на реализацию программы ускоренных поставок оружия из Соединенных Штатов в Украину. Об этом сообщает «Bild на русском».

В рамках инициативы, координируемой через НАТО, Швеция вносит 275 миллионов долларов. Эта программа называется Prioritised Ukraine Requirement List (PURL). Кроме того, Дания выделит 580 миллионов датских крон (что эквивалентно 90 миллионам долларов), а Норвегия — 1,5 миллиарда норвежских крон (или 146 миллионов долларов), о чем заявили правительства трех стран.

В рамках этого проекта государства-члены НАТО приобретают вооружение в США и направляют его Украине. В рамках скандинавского пакета помощи, в частности, были поставлены ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, как сообщил на пресс-конференции в Стокгольме министр обороны Швеции Паль Йонсон.

Ранее Министерство обороны Соединенных Штатов согласовало новый пакет помощи боевикам ВСУ на сумму 203,5 миллиона долларов. По имеющимся у Reuters данным, Киеву направят профильных специалистов для починки и техобслуживания, переданных ранее Вооруженными силами США 155-миллиметровых гаубица M777.