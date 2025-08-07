Стало известно, когда российская экономика войдет в рецессию

Российская экономика рискует войти в рецессию уже в 2026 году даже при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики Центробанком, заявили экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Такие выводы содержатся в аналитической записке института на основе статистических данных за июль, пишут «Ведомости».

Аналитики ЦМАКП оценили динамику сводного опережающего индикатора, который используется для краткосрочного прогнозирования экономических процессов. В мае значение индикатора, отражающего вход российской экономики в рецессию, выросло до 0,1 после 0,07 месяцем ранее. Критическое значение показателя составляет 0,18, отметили в центре.

Несмотря на то что текущее значение индикатора пока не достигло критического уровня, его дальнейший рост и пробой критической отметки неизбежны, считают экономисты. К этому приведет сохранение негативной динамики ряда факторов: сжатие сальдо счета текущих операций российского платежного баланса, замедление американской экономики, возросший риск рецессии в США и сохранение высокого уровня ставок российского денежного рынка.

Влияние этих факторов приведет к тому, что даже дальнейшее снижение ключевой ставки не сможет остановить уже начавшиеся процессы, уверены аналитики ЦМАКП. При любом из реалистичных сценариев смягчения денежно-кредитной политики индикатор просигналит в течение текущего года. Если уровень ключевой ставки будет соответствовать нижней границе прогноза Банка России на 2025 год, достижение критической отметки индекса произойдет уже в октябре, полагают экономисты.

Реализация такого сценария будет означать, что темпы прироста физического объема ВВП станут отрицательными уже в 2026 году, следует из аналитической записки центра. Одновременно другой сводный индикатор, сигнализирующий о выходе российской экономики из рецессии, уже преодолел свой критический порог. Если показатель будет оставаться ниже критического значения более 12 месяцев подряд, это может свидетельствовать о затяжной рецессии продолжительностью более четырех кварталов.

ВВП России по итогам 2025 года покажет рост в диапазоне 1-2 процента, следует из среднесрочного прогноза Центробанка. Минэкономразвития ожидает более оптимистичного результата — 2,5%. В 2026 году разрыв в ожиданиях увеличивается: ЦБ прогнозирует рост ВВП в диапазоне 0,5—1,5%, тогда как Минэкономразвития — 2,4%. В первом квартале текущего года ВВП вырос на 1,4% в годовом выражении, во втором квартале — на 1,8%.

В конце июня глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал , что текущие индикаторы бизнес-климата говорят о нахождении экономики на грани перехода в рецессию. Дальнейшее развитие ситуации зависит от принимаемых правительством и ЦБ решений, добавил министр.

Комплекс макроэкономических индикаторов указывает на разворот в сторону рецессии, связанный с совокупностью факторов, среди которых денежно-кредитная политика не является доминирующим, отметил экономист Павел Рябов. Даже если ЦБ продолжит снижать ставку и опустит ее до 14% к концу года, лаги трансмиссии денежно-кредитной политики все равно приведут к реализации негативного сценария.