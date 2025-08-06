В США уточнили термин «российская нефть»

В США уточнили значение термина «российская нефть». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно указу президента США Дональда Трампа о введении пошлин против Индии, «нефтью из России» будет считаться сырая нефть и нефтепродукты, которые могут быть добыты или переработаны в РФ. Отмечается, что этот указ также действует на «непрямой импорт» — закупку российской нефти через посредников или третьи страны.

«Термин "нефть из Российской Федерации" означает сырую нефть или нефтепродукты, добытые, переработанные или экспортированные из Российской Федерации, независимо от национальной принадлежности субъекта, участвующего в производстве или реализации такой сырой нефти или нефтепродуктов», — сказано в документе.

Ранее в США допустили отказ Трампа от новых санкций после ультиматума.