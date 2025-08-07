Цена бензина АИ-95 на бирже обновила рекорд четвертый день подряд

Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" продолжает расти и обновляет рекорд четвертый день подряд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-95 выросла в четверг на 0,95%, до 79,567 тыс. рублей за тонну, что является очередным рекордом. Этот вид топлива обновляет максимальное ценовое значение четвертый торговый день подряд.

Бензин Аи-92 подорожал на 1,04%, до 68,321 тыс. рублей за тонну, также постепенно приближаясь к рекордному значению (70,508 тыс. рублей за тонну в сентябре 2023 года).

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,38%, до 58,676 тыс. рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов - на 12,64%, до 22,302 тыс. рублей за тонну. При этом топочный мазут подешевел на 0,13%, до 23,11 тыс. рублей за тонну, топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) - на 0,55%, до 70,593 тыс. рублей за тонну.

В Минэнерго России ранее сообщали, что министерство ведет с нефтяными компаниями России диалог для обеспечения баланса спроса и предложения на рынке топлива и контроля за ценовой ситуацией. При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России на фоне рекордных биржевых цен заявляли, что ведомство рассматривает повышение минимального норматива продаж бензина на бирже до 17% с 15% для обеспечения прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста цен.

На прошлой неделе правительство РФ решило ввести временный запрет до конца августа на экспорт бензина для его производителей. До этого аналогичная мера распространялась только на непроизводителей. Замглавы ФАС РФ Виталий Королев говорил журналистам, что необходимость продления ограничений на экспорт для производителей еще и на сентябрь будет определяться кабмином в зависимости от биржевых цен на топливо.