Американский сенатор призвал Европу перестать покупать у Индии «российскую» нефть

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал Европу перестать покупать у Индии нефть, так как она российская. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, решение президента США Дональда Трампа атаковать поддерживающие Россию страны «меняет правила игры». Сенатор отметил, что государствам, которые покупают у РФ нефть и другие ресурсы, «предстоит заплатить давно назревшую и высокую цену».

В США уточнили термин «российская нефть»

«Мои европейские друзья, которые помогают Украине, очень признательны. Однако ни я, ни другие не упускают из виду, что вы покупаете нефть у Индии, которую Индия изначально покупала у России. Это нужно прекратить немедленно», — написал он.

Ранее Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в отношении индийских товаров в размере 25 процентов. Отмечается, что данный тариф установлен в ответ на то, что Нью-Дели продолжает импортировать российскую нефть.