Стало известно, как новые санкции Трампа повлияют на курс рубля

Курс рубля в августе сохранит стабильность, несмотря на истечение срока ультиматума Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Как заявил в интервью агентству «Прайм» Георгий Остапкович, научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, национальная валюта останется в диапазоне 80–84 рубля за доллар, а угрозы новых американских тарифов не окажут на нее существенного влияния.

"Какой-то высокой турбулентности по курсу рубля в связи с этой ситуацией я не предвижу. Мне кажется, вот этот фактор Трампа на нашу валюту сегодня не оказывает экстраординарного влияния", - сказал Остапкович.

Однако осенью рубль может начать постепенно ослабевать из-за сезонного роста спроса на импортные товары в преддверии новогодних праздников. По словам эксперта, умеренное снижение курса до 90–95 рублей за доллар к концу года будет даже полезно для экономики, поддержав бюджетные доходы без серьезного удара по покупательной способности населения.

