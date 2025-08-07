В России выросли цены на фастфуд

Средний чек в заведениях быстрого питания за последний год вырос на 20–25%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей отрасли.

Эксперты отмечают, что потребительское поведение осталось прежним, но заметно выросла стоимость блюд. Цены в меню увеличились как в массовом сегменте, так и в премиальных форматах. Это связано с дополнительными издержками для бизнеса: повышением себестоимости ингредиентов, ростом расходов на персонал, логистику и аренду.

Тем не менее, несмотря на подорожание, люди готовы платить за фастфуд больше — при условии, что качество блюд, вкус и сервис будут соответствовать ценовому сегменту, в котором работает то или иное заведение.