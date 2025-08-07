Российский фондовый рынок отреагировал на анонс встречи Путина и Трампа

Рынок растет более чем на 4% после анонса встречи президентов Путина и Трампа
Индекс Мосбиржи увеличился на 4,5% с открытия торгов, следует из данных на сайте Мосбиржи.
Всплеск начался в 11:00 по мск, после заявления помощника президента России Юрия Ушакова, который сообщил о договоренности провести встречу президентов РФ и США «в ближайшие дни». По его словам, следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа, однако он затруднился сказать точно, сколько дней займет подготовка.
На 11:24 индекс зафиксировался на отметке 2887.
Ранее о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа сообщил New York Times со ссылкой на источники. Сам Трамп во время пресс-конференции ответил, что «есть хорошие шансы, что очень скоро эта встреча состоится». Уклончиво также высказался глава госдепартамента США Марко Рубио.
«Я не знаю, будет ли она на следующей неделе или нет. Это еще предстоит определить. Я думаю, что это во многом зависит от того, какого прогресса мы добьемся», — сказал он в эфире Fox News.