За год расходы российской семьи на питание увеличились на 10-15 процентов, считает лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. Его цитирует РИА Новости.

Парламентарий также напомнил, что инфляция к концу июля превысила девять процентов, а дефляция, несмотря на сезонную стабилизацию цен, не такая заметная, как в прошлые годы. Кроме того, скоро и она закончится. В такой ситуации, по мнению Миронова, следует на низшей точке инфляции, а именно с 1 сентября и до Нового года, зафиксировать цены на самые востребованные продовольственные товары.

В связи с этим он сослался на предложение экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), которые рекомендовали на три-четыре месяца зафиксировать цены на продукты первой необходимости. По его словам, тогда речь шла о мясе, сахаре, овощах и фруктах. Миронов подчеркнул, что заморозка должна сопровождаться и другими шагами. В их числе снижение пошлин на некоторые товары, налоговые преференции, переход на прямые поставки с полей и прочее.

Против административного регулирования цен на продукты выступает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она полагает, что это приведет только к дефициту и черному рынку, где стоимость исчезнувших из продажи товаров будет выше.

Также есть сведения, что правительство уже собирается заморозить цены на ряд социально значимых продуктов питания.