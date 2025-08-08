Выстрел в ногу: как пошлины против Индии ударят по США

Глава США Дональд Трамп поставил свою подпись под указом о введении пошлин в 25% против Индии. Старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин прогнозирует ответные меры Нью-Дели, включая симметричные пошлины на американский экспорт и асимметричные действия в сфере услуг или регулирования технологических компаний, передает портал «Финансы Mail».

Мосягин отмечает, что США рискуют ухудшить свои позиции в глобальной торговле. По его словам, пострадают компании, использующие индийские металлы, что приведет к росту цен и усилению инфляции. Американские производители, попавшие под ответные пошлины, потеряют конкурентоспособность на индийском рынке, подчеркнул собеседник.

Кроме того, он считает, что действия США также создадут неопределенность в глобальных цепочках поставок, особенно в высокотехнологичных отраслях и фармацевтике. Индия может диверсифицировать свои экономические связи, что станет серьезным стратегическим просчетом для США, подчеркнул Мосягин. В частности, речь идет о ЕАЭС и других азиатских партнерствах, добавил он.

«Подрыв доверия партнера США в Азии в контексте конкуренции с Китаем — серьезный стратегический просчет», — утверждает специалист.

В феврале этого года президент США и премьер-министра Индии Нарендру Моди по итогам визита в США лидера Индии поставили цель более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году.