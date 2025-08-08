Россия наращивает выпуск бензина

Российские нефтяники для стабилизации рынка сейчас наращивают объемы производства бензина и вводят резервные установки первичной и вторичной переработки. Об этом журналистам сообщили в Минэнерго РФ.

"Восстановительные работы ведутся ускоренными темпами, вводятся резервные установки первичной и вторичной переработки, увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива на ряде НПЗ", - отметили в министерстве.

В Минэнерго добавили, что дополнительный объем топлива из-за запрета экспорта бензина будет направлен в приоритете на биржевые продажи и реализацию мелким оптом "в рынок".