Сможет ли БРИКС противостоять пошлинам Трампа
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении обсудить ответ на пошлины Дональда Трампа со странами БРИКС. Дарья Соколан, к.э.н., замдекана экономического факультета РУДН, рассказала, что страны БРИКС вряд ли примут единогласные меры из-за различий в экономиках и отсутствия экономического союза, передает портал «Финансы Mail».
Однако, по словам собеседницы, Индия, Китай и Бразилия могут согласовать общую позицию. Как отмечается, Китай — единственный полноценный конкурент США среди стран БРИКС. Номинальный ВВП Китая (18 трлн долларов) превышает ВВП США (29 трлн), но по паритету покупательной способности страны БРИКС лидируют, превышая США более чем в 2,5 раза, пояснила эксперт.
Соколан предположила, что страны БРИКС могут ввести ответные пошлины и ограничить поставки ресурсов в США, что негативно скажется на американской экономике.
«В сумме по номинальному ВВП стран БРИКС ненамного превышает ВВП США, однако, есть показатель ВВП по паритету покупательной способности. Вот по данному показателю, который на мой взгляд, более объективный, страны БРИКС явно лидируют и с большим отрывом. Только один Китай уже более пяти лет опережает США почти на 5 трлн долларов», — заявила экономист.