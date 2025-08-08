В европейской стране понадеялись на нулевые пошлины США

Финляндия надеется на новые переговоры с США, в ходе которых можно будет достичь нулевых пошлин и свободной торговли. Об этом заявила глава МИД европейской страны Элина Валтонен, ее цитирует Reuters.

© Lenta.ru

Чиновница считает, что зона свободной торговли нужна не только между Европейским союзом (ЕС) и США, но и между странами, которые разделяют одни и те же ценности и одинаковую среду безопасности. Текущее соглашение, которое заключили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп, неудовлетворительно.

«К счастью, эти пошлины не такие высокие, как предполагалось ранее... Мы действительно надеемся, что это, безусловно, максимальный уровень пошлин, который когда-либо будет между друзьями и союзниками, и мы сможем договориться о таком уровне, который будет гораздо лучше, безусловно, для европейских компаний, но в то же время и для американцев», — пояснила финский министр.

В конце июля стало известно о достижении торговой сделки между Евросоюзом и США. Ради снижения импортных пошлин до 15 процентов Брюссель обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Объединение также должно приобрести энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов и вложить в экономику Америки 600 миллиардов долларов. При этом пошлины США в 50 процентов для европейских стали и алюминия остались в силе.

В швейцарской Ассоциации технологической промышленности назвали воздействие американских пошлин на экономику этой европейской страны ужасным сценарием. Согласно прогнозам, местный экспортный бизнес, работающий в технологической отрасли, будет уничтожен.

Как заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, Соединенные Штаты обеспечили себе триллионы долларов новых инвестиций и такой же объем доходов от пошлин. Он также отметил, что в настоящее время попытки договориться с Вашингтоном по вопросу о тарифах делает Швейцария.