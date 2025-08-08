«Не смогут отказаться»: по кому сильно ударят санкции Трампа

Потенциальные вторичные санкции против торговых партнеров России, в частности, новые пошлины, могут серьезно повлиять на агросектор Латинской Америки. Основные экспортеры сельхозпродукции, зависящие от российских удобрений, столкнутся с трудностями, сообщают «Известия».

В материале говорится, что Россия является крупнейшим поставщиком минеральных удобрений в регион. За первое полугодие 2025 года экспорт удобрений из России вырос на 8%, достигнув 22,7 млн тонн. Бразилия импортирует более 30% удобрений из России, что критично для производства сои и кукурузы. Мексика также зависит от российских удобрений, увеличив импорт калийных удобрений на 95,7% за первые шесть месяцев 2025 года. Колумбия, импортирующая удобрения на $580 млн в год, тоже уязвима, подчеркивается в статье.

Сообщается, что основные экспортные товары региона — мясо, тропические фрукты, сахар, злаки, кофе и цветы. Как отмечается, Латинская Америка поставляет сельхозпродукцию в США, ЕС, Китай и Россию. Повышение цен на удобрения и продукты может ухудшить социально-экономическую ситуацию и вынудить часть населения уехать, считают эксперты.

Они полагают, что Бразилия, несмотря на американские ограничения, вероятно, продолжит закупать российские удобрения. Мексика и Колумбия, обладая скромным экономическим потенциалом, будут искать альтернативных поставщиков. Однако смена поставщика приведет к росту цен на сельхозпродукцию, экспортируемую в США.

«Мексика и Колумбия не смогут одномоментно отказаться от российских удобрений, поскольку рынки уже сформированы и для каких-то подвижек в них нужно время», — заявил профессор Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец.

Как ожидается, повышение цен на сельхозпродукцию из-за санкций ударит и по американским потребителям. Например, рост цен на авокадо и манго из Мексики неизбежен, считают специалисты.

США ввели высокие пошлины на продукцию из Бразилии (50%) и Колумбии (10%). Для Бразилии потеря части американского рынка будет болезненной, учитывая политическую значимость страны. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался звонить президенту США Дональду Трампу для урегулирования разногласий, что усиливает давление на правительство со стороны экономической оппозиции, пишет издание.