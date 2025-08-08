Ущерб Индии от 50-процентных пошлин США подсчитали

Резкое повышение импортных пошлин США на индийские товары может привести к замедлению темпов роста экономики азиатской страны на 0,3 процентного пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты аналитиков международного рейтингового агентства Moody's.

Рост пошлин США до 50 процентов от таможенной стоимости негативным образом скажется на деловой активности в индийской промышленности, представители которой продолжают в значительной степени зависеть от американского рынка сбыта. В результате вместо прогнозируемого увеличения ВВП в 6,3 процента азиатская страна может получить прирост в 6 процентов по итогам 2025-2026 финансового года, предупреждают эксперты.

Ужесточение таможенной политики США в особенности ударит по индийским производителям электроники, отмечают в агентстве. Все это в конечном счете может поубавить стремление местных предприятий наращивать выпуск своей продукции на фоне ожидаемого роста издержек. В результате индийский экспорт может потерять привлекательность на глобальном рынке, а инвестиции в ключевые секторы промышленности — заметно снизиться. В итоге это может навредить реализации государственного экономического курса Atmanirbhar Bharat («Самодостаточная Индия»), резюмируют в Moody's.

Эта национальная программа начала действовать в Индии в 2020 году. Главной ее целью является снижение зависимости 14 отраслей местной промышленности от импорта оборудования и технологий. По задумке властей, господдержка должна привести к наращиванию внутреннего производства и усилению технологического суверенитета азиатской страны.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин на индийский товары 6 августа. Ключевым поводом для введения жестких мер стали продолжающиеся закупки российской нефти. Повышенные тарифы вступят в силу спустя 21 день после опубликования. Таким образом, к концу августа суммарные ставки на импорт товаров из Индии в Соединенные Штаты достигнут 50 процентов. Как ожидается, заградительные пошлины затронут почти 55 процентов экспорта азиатской страны на американский рынок. Под угрозой могут оказаться «миллионы рабочих мест», предупредили в индийской Торгово-промышленной палате. На этом фоне в объединении призвали власти страны предпринять меры для перенаправления товаров на другие рынки.