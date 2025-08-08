Бензин Аи-95 на бирже впервые преодолел отметку в 80 тыс. рублей за тонну

Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" впервые поднялась выше 80 тыс. рублей за тонну, цена этого вида топлива обновляет рекорд пятый торговый день подряд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-95 выросла в пятницу на 0,8%, до 80,206 тыс. рублей за тонну, что является очередным рекордом. Этот вид топлива обновляет максимальное ценовое значение пятый торговый день подряд.

Бензин Аи-92 подорожал на 0,41%, до 68,599 тыс. рублей за тонну, также постепенно приближаясь к рекордному значению (70,508 тыс. рублей за тонну в сентябре 2023 года). Стоимость летнего дизельного топлива немного уменьшилась - на 0,01%, до 58,671 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подешевел на 0,77%, до 22,933 тыс. рублей за тонну, топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) - на 0,17%, до 70,473 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов подросла на 1,58%, до 22,655 тыс. рублей за тонну.

В Минэнерго России ранее заявили, что выпадающие объемы производства автомобильного бензина из-за незапланированных ремонтных работ будут в ближайшие дни компенсированы. В министерстве добавили, что нефтяники для стабилизации рынка сейчас наращивают объемы производства бензина и вводят резервные установки первичной и вторичной переработки. Кроме того, дополнительный объем топлива из-за запрета экспорта бензина будет направлен в приоритете на биржевые продажи и реализацию мелким оптом "в рынок".

При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России на фоне рекордных биржевых цен отмечали, что ведомство рассматривает повышение минимального норматива продаж бензина на бирже до 17% с 15% для обеспечения прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста цен.

На прошлой неделе правительство России решило ввести временный запрет до конца августа на экспорт бензина для его производителей. До этого аналогичная мера распространялась только на непроизводителей. Замглавы ФАС РФ Виталий Королев говорил журналистам, что необходимость продления ограничений на экспорт для производителей еще и на сентябрь будет определяться кабмином в зависимости от биржевых цен на топливо.