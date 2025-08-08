Китаю стали активнее предлагать нефть из РФ на фоне колебания цен в мире

Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали получать больше предложений, касающихся российской нефти, на фоне колебания цен на международных рынках.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей рынка.

«Обсуждаются поставки нефти марки Urals со скидкой в $1,50 за баррель к лондонской марке Brent, что ниже разницы около $2,50 в конце прошлой недели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди предлагающих скидки компаний есть трейдеры, которых связывают с Россией, например, Litasco.

8 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Индия готова сократить покупки нефти у России и заключить сделки с другими странами, в том числе США при условии, если на энергоноситель будет приемлемая цена.

При этом, по данным Bloomberg, РФ уже предложила сделать Индии скидку в размере $5 за баррель бренда Urals по отношению к бенчмарку Dated Brent для продолжения поставок нефти в страну.