Названы отрасли с зарплатами выше 200 тысяч рублей

Среднемесячная начисленная зарплата российских работников в мае этого года составила 99 422 рубля, и по сравнению с маем прошлого года она выросла на 14,5%.

Таковы данные Росстата. При этом есть отрасли экономики, где зарплата в 2-3 аза выше средней.

Так, возглавляет рейтинг самых высоких начисленных зарплат такая сфера, как деятельность трубопроводного транспорта - 316,7 тысячи рублей. Второе место у добычи нефти и природного газа - 225,9 тысячи. Третье - у рыболовства и рыбоводства - 209,7 тысячи рублей. Четвертое - у деятельности воздушного и космического транспорта - 201, 4 тысячи. И замыкает топ-5 отраслей с самыми высокими зарплатами - производство табачных изделий - 191,8 тысячи рублей.