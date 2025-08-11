Нефть подешевела максимальными с начала лета темпами

Цены на нефть продолжают опускаться 11 августа, свидетельствуют данные торгов. Стоимость продукции марки Brent к моменту написания материала падала на 0,84 процента, до 66,03 доллара за баррель.

На прошлой неделе показатель на фоне ожиданий от запланированной на 15 августа встречи президентов России и США пережил максимальное за все лето снижение, потеряв 4,4 процента.

«Первоначальная реакция рынков, в том числе снижение цен на нефть, говорит о надеждах инвесторов на прорыв в переговорах», — цитирует Сиднее Хэба Чена.

Опускаться цены на углеводороды начали в прошлый понедельник, преодолев отметку в 69 долларов за баррель после того, как стало известно о принятом странами ОПЕК+ решении увеличить добычу.