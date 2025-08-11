Американскому малому бизнесу предрекли трудности

Представители американского малого бизнеса могут столкнуться со значительными финансовыми издержками из-за пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Журналисты отметили, что на долю малого бизнеса в последние годы пришлось почти половина рабочих мест. Из-за введенных тарифов компании столкнулись с дополнительными тратами, вызванными ростом цен на импорт. При этом малый бизнес, в отличие от крупных организаций, не располагает достаточным количеством ресурсов для адаптации к новым условиям, следует из материала.

По данным Торговой палаты США, после введения пошлин в отношении ряда стран годовые издержки малых компаний-импортеров могут составить в сумме $202 млрд. Всего в стране работают более 236 тыс. подобных организаций.

7 августа Трамп заявил, что США уже начали получать доходы от ранее введенных пошлин. По его словам, полученные объемы заработка раньше даже не представлялись возможными.