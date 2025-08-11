Президент США Дональд Трамп отложил введение новых пошлин против Китая на 90 дней, об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом.

«Президент Дональд Трамп подписал указ, который предотвращает введение высоких пошлин США на китайские товары в течение следующих 90 дней», — говорится в материале.

Указ был подписан за несколько часов до завершения предыдущей паузы на увеличение пошлин в отношении Китая.

Ранее стало известно, что президент США обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, подчеркнув, что Трамп задумался о введении тарифов против КНР, но окончательное решение еще не принято.