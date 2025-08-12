РФ хочет запустить новые маршруты поставок газа в обход Украины

Россия и Сербия обсуждают возможность создания новых путей транспортировки энергоресурсов в страны Европы. Как сообщает издание «Известия», ссылаясь на информацию от источника в правительстве Сербии, ключевой план предполагает прокладку газопровода в Венгрию с целью дальнейшего снабжения Словакии и Австрии.

Также стороны рассматривают проект строительства нефтепровода, который будет иметь пропускную способность 3 миллиона тонн в год и соединит Сербию с российской магистралью «Дружба». Эксперты проводят оценку стоимости этого проекта.

Сербия продолжает увеличивать объемы закупок газа из России, и в 2024 году его доля в общем объеме импорта составила 93%. По словам представителя правительства республики, развитие сотрудничества с «Газпромом» в новых сферах позволит Сербии укрепить свою роль в качестве транзитной страны.

В первой половине 2025 года объем поставок по «Балканскому потоку», который является продолжением «Турецкого потока», увеличился на 7% и достиг 8,3 миллиарда кубометров. На данный момент это единственный действующий трубопроводный маршрут, по которому российский газ поступает в страны Европейского союза.

Несмотря на то что Евросоюз ввел ограничения в отношении сербской компании NIS, в которой «Газпром нефть» владеет почти половиной акций, Белград продолжает развивать энергетическое взаимодействие с Москвой. В министерстве энергетики Сербии подчеркивают, что страна придерживается независимой политики и считает Россию надежным партнером, пишет издание.

В то же время стало известно, что с начала 2025 года Европейский союз нарастил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем поставок составил более 11 миллиардов кубометров.