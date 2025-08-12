Промышленность Германии теряет свою конкурентоспособность

В Германии, согласно отчету IFO, каждая четвертая промышленная компания отметила снижение своей конкурентоспособности в сравнении с предприятиями за пределами Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, особенно тяжело пришлось немецкому машиностроению: здесь доля компаний, столкнувшихся с уменьшением конкурентоспособности, выросла до 31,9%, что стало рекордом за всю историю наблюдений. Как отмечается, проблемы возникли из-за структурных сложностей, включая рост цен на энергоносители и ухудшение условий для инвестиций.

Ранее сообщалось, что предприятия ключевых отраслей экономики ФРГ испытывают дефицит заказов. По данным IFO, в Германии более трети (36,7%) компаний пожаловались на нехватку заказов на свою продукцию. Прежде всего это касается предприятия автомобильной промышленности, машиностроения, производства электрооборудования и металлургии.

Также ранее эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац заявила «Известиям», что кадровый дефицит является одной из ключевых проблем современности. Как уточнила собеседница, по ряду причин, в том числе из-за сложной демографической ситуации, структурных изменений в экономике, инфляции и роста номинальной заработной платы, экономике требуется все больше трудовых ресурсов для развития.