Президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня инфляции в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Во время совещания по экономическим вопросам Путин заявил, что к концу июля инфляция в России замедлилась до 8,8%. При этом, в марте инфляция составляла 10,3%. По его словам, к концу года динамика цен может быть ниже прогнозных значений — 6-7%.

«Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня — уже 9,4%, а по итогам июля это уже было 8,8%. <...> К концу года динамика потребительских цен уже может оказаться в пределах 6-7%, то есть ниже предыдущих прогнозов», — заявил он.

Путин также добавил, что в 2025 году перед правительством и Центральным банком России была поставлена задача выхода на траекторию сбалансированного развития экономики. Достижение этой цели, по его словам, предполагает снижение инфляции при сохранении низкого уровня безработицы.