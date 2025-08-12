Путин заявил о росте скрытой и официальной безработицы в России

Рост скрытой и официальной безработицы наблюдается в России, но пока она остается на историческом минимуме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения", - указал Путин.

По его словам, в начале года численность таких работников составляла порядка 98 тыс. человек, на конец июня - 153 тыс. человек, а к 8 августа этот показатель достиг 199 тыс. человек.

"Также несколько увеличилась численность зарегистрированной безработицы. Если в начале года она составляла примерно 274 тыс. человек, то на конец июня это было уже 291 тыс., а в начале августа - 300 тыс. человек", - привел данные президент.