Дефицит бюджета США вырос несмотря на повышение доходов от тарифов

Российская Газета

Дефицит бюджета США вырос почти на 20% в июле до 291 млрд долларов, несмотря на всплеск доходов от пошлин президента Дональда Трампа на 21 млрд долларов. Расходы растут быстрее, чем доходы, резюмировало министерство финансов.

© Global Look Press

При этом дефицит за июль увеличился на 19%, или на 47 млрд. долларов по сравнению с июлем 2024 года.

Доходы за седьмой месяц текущего года выросли на 2% (на 8 млрд. долл) до $ 338 млрд. в то время как расходы увеличились на 10% (на 56 млрд долл) до $ 630 млрд. Это рекордно высокий показатель за месяц.

В июле этого года было меньше рабочих дней, чем в прошлом году. В этой связи министерство финансов прогнозировало, что корректировка этой разницы увеличит доход примерно на 20 млрд долларов. Это приведет к дефициту в 271 млрд. долларов.

За первые 10 месяцев финансового года казначейство сообщило о дефиците в размере 1,629 трлн долларов, что на 7%, или на 112 млрд долларов, больше, чем за аналогичный период годом ранее. Поступления выросли на 6% или на 262 млрд долларов до 4,347 трлн долларов, что является рекордным показателем за 10 месяцев. Расходы за этот период выросли на 7%, или на 374 млрд долларов, до 5,975 трлн долларов, что также является рекордом за 10 месяцев, сообщает портал bnnbloomberg.ca.