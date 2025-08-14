Порт Лос-Анджелеса столкнулся с самой большой нагрузкой за 117 лет

Порт в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в июле столкнулся с самой высокой загруженностью за 117 лет своего существования на фоне инициированных правительством США таможенных пошлин, которые будут введены осенью.

Об этом сообщила пресс-служба гавани.

"Июль стал самым загруженным месяцем за всю 117-летнюю историю порта Лос-Анджелеса. <...> Продавцы и производители товаров стали завозить продукцию в ускоренном режиме из-за опасений по поводу повышения пошлин к концу года", - сказано в заявлении.

В июле порт принял на 8,5% больше грузов, чем год назад, а объем экспорта увеличился на 6% по сравнению с 2024 годом.

Как считает агентство Bloomberg, причиной такой нагрузки стало стремление трейдеров как можно быстрее доставить китайские грузы в Соединенные Штаты, пока на них не начали распространяться высокие таможенные пошлины, инициированные президентом США Дональдом Трампом в отношении КНР. По информации агентства, обычно судам требуется от трех до четырех недель, чтобы преодолеть расстояние от восточного побережья Китая до порта на западе США. С конца июня количество судов, перевозящих грузы из Китая в США, достигло 75, что стало годовым максимумом.

По итогам переговоров США и Китай в Женеве 10-11 мая было объявлено о взаимном снижении пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР) на 90 дней. Этот срок истек 12 августа. По итогам консультаций в Стокгольме 28-29 июля китайские переговорщики заявили, что соглашение об очередной отсрочке достигнуто. При этом министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что все условия сначала должны быть одобрены Трампом. Впоследствии на этой неделе американский лидер объявил об отсрочке введения пошлин в отношении КНР еще на 90 дней.