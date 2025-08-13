Эксперты финансового рынка выделили два ключевых сценария для рубля, связанных с итогами встречи президентов России и США на Аляске 15 августа. Об этом свидетельствует обзор аналитиков, подготовленный Finam.ru.

По словам Ильи Чернышева («Ланта-Банк»), экономика России переживает охлаждение из-за снижения сырьевых цен и тренда на понижение ключевой ставки ЦБ. Встреча лидеров рассматривается как фактор неопределенности, способный усилить волатильность. Максим Тимошенко («Русский Стандарт») добавляет, что сам факт переговоров – позитивный сигнал, но конкретная динамика рубля зависит от деталей снятия санкций.

«Основных сценария два: позитивный предполагает частичную или полную отмену санкций, что укрепит рубль. Негативный – усиление ограничений, что может поднять доллар до 90-95 рублей», — поясняет профессор РЭУ им. Плеханова Михаил Гордиенко.

При этом он считает негативный вариант менее вероятным из-за заинтересованности США в демонстрации результатов.

Александр Потавин (Finam) подчеркивает, что даже при успешном исходе переговоров быстрое снятие санкций маловероятно. Ослабление рубля к концу года прогнозируют все эксперты: Чернышев ожидает 85-95 руб./$, Тимошенко — 90+ руб./$. Потавин допускает сценарий по аналогии с 2022 годом, когда значительное ослабление началось лишь в декабре.

Президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.