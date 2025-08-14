В России отменили обязательную продажу валютной выручки экспортерами

Правительство России решило отменить нормы обязательной продажи валютной выручки для экспортеров.

Об этом говорится в постановлении, которое в четверг, 14 августа, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Для российских экспортеров снижен до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин, — говорится в публикации пресс-службы кабинета министров.

Уточняется, что отмена обусловлена укреплением и стабилизацией рубля на валютном рынке, а также отсутствием дефицита ликвидности валюты на внутреннем российском рынке.

25 июля Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 18 процентов. Представители регулятора уточнили, что во втором квартале 2025 года рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,8 процента в пересчете на год после показателя 8,2 процента в первом квартале.

Показатели инфляции в России в период с 22 по 28 июля упали до 9,02 процента, тогда как на предыдущей неделе ее уровень составлял 9,17 процента. Так, в течение семидневки картофель подешевел на 9,7 процента, белокочанная капуста — на 7,4 процента, помидоры — на пять процентов, а огурцы — на 1,7 процента.

По словам президента РФ Владимира Путина, инфляция в России снижается и к концу года может составить шесть–семь процентов.