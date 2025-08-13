Как увеличение госдолга США отразится на мировой экономике

В результате увеличения государственного долга США мировая экономика столкнется с повышением уровня инфляции, усилением тенденции к отказу от использования доллара и замедлением темпов экономического роста в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По словам специалистов, в меньшей степени это затронет Россию, поскольку многие финансовые операции между РФ и США практически прекращены из-за санкций. Кроме того, важным фактором устойчивости российской финансовой системы является переход на расчеты в других валютах, а не только в долларах, добавляют собеседники.

По словам эксперта РЭУ им. Плеханова Юлии Коваленко, необходимо также отметить, что в случае негативных финансовых событий в США может выиграть БРИКС и его финансовая система.

Основатель финансовой компании Anderida Financial Group Алексей Тараповский полагает, что рост госдолга может создать проблемы для США, если его будет невозможно обслуживать. Однако, по его мнению, «призрак дефолта» пока не появился на горизонте. Весь долг США выражен в долларах, что позволяет использовать дополнительную денежную эмиссию в случае форс-мажора, отметил собеседник.

По состоянию на 11 августа госдолг США впервые в истории составил более $37 трлн. Это следует из данных минфина страны.