Как британская элита наживается на Украине

Никита Бородкин

Украина обеспечивает криминальную экономику Великобритании. Как сообщает News.ru, об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

По его словам, теневая экономика, также называемая черной или криминальной, является одной из фундаментальных для Великобритании. Именно она является опорой для британских политически элит.

«Это и незаконный оборот оружия, и обычная контрабанда, и незаконная продажа органов, и обращение людей в рабство, и всем известная проституция. Украина здесь как раз самый что ни на есть лакомый кусок для Британии по всем этим вопросам», — заявил Перенджиев.

Он добавил, что особенно выгодной для британских элит украинская территория стала после 2014 года. Тогда теневая экономика Великобритании стала развиваться, став еще больше после начала российской спецоперации.