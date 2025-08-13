Минфин США разрешил финансовые операции с РФ для проведения саммита на Аляске

Министерство финансов США сняло санкционные ограничения на финансовые операции, необходимые для проведения саммита президентов России и США, который состоится на Аляске 15 августа 2025 года.

Ограничения сняты временно и перестанут действовать после 20 августа. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

"Все операции, запрещенные санкциями в отношении вредоносной иностранной деятельности, санкциями в отношении Украины/России, которые являются обычными и необходимы для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации, разрешены до 00.01 по восточному времени (07.01 мск) 20 августа 2025 года", - говорится в документе.

Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа запланирована на 15 августа на Аляске. Стороны обсудят пути урегулирования конфликта на Украине, нормализацию двусторонних отношений и развитие экономического сотрудничества в Арктике.