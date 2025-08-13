Индия решила разрешить частным компаниям добычу и импорт урана

Власти Индии планируют разрешить частным фирмам добывать, импортировать и обрабатывать уран, чтобы увеличить производство ядерной энергии и привлечь инвестиции, пишет Reuters.

Как сообщает Reuters, индийские власти планируют положить конец многолетней государственной монополии на урановый сектор. Два источника в правительстве рассказали агентству, что в ближайший финансовый год будет принят регламент, позволяющий частным индийским компаниям заниматься добычей, импортом и переработкой урана.

Правительство также намерено разрешить иностранным инвесторам приобретать миноритарные доли в ядерных энергетических проектах, чтобы увеличить мощности по производству электроэнергии в 12 раз к 2047 году. В случае достижения цели доля атомной энергетики в энергобалансе составит 5%.

До сих пор добыча, импорт и переработка урана находились под жестким государственным контролем из соображений безопасности. Государство продолжит контролировать переработку отработанного топлива и обращение с плутониевыми отходами. По словам независимого консультанта Чарудатты Палекара, это инициатива критически важна для развития отрасли, однако потребуется быстро определить правила работы частных инвесторов.

Для реализации реформы Нью-Дели предстоит изменить не менее пяти законов, включая регулирование горнодобывающей отрасли, электроэнергетики и правила привлечения иностранных инвестиций. Власти ожидают, что привлечение бизнеса и международных партнеров даст значительный толчок для развития ядерной энергетики страны.

В прошлом году в США вступил в силу закон о запрете на импорт урана из России.

Сообщалось, что импорт российского урана в Германию увеличился на 70% в 2024 году.