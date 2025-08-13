Мировому рынку нефти предрекли дисбаланс

Стремительный рост мировой добычи нефти, рейтинг по которому возглавляет Саудовская Аравия, столкнется с ослаблением спроса, особенно в азиатских странах, в последние три месяца 2025 года, что приведет к дисбалансу. Такой исход предрекли в Международном энергетическом агентстве (МЭА), передает Financial Times.

© Global look

В агентстве понизили прогноз роста мирового спроса в текущем году до 680 тысяч баррелей в день, что на треть уступает январскому прогнозу и является минимумом с 2009 года. Спрос падает в Китае, Индии и Бразилии — в странах, столкнувшихся с угрозой высоких американских пошлин.

В результате предложение (которое вырастет на 2,5 миллиона баррелей в сутки в 2025 году) существенно опередит спрос, создавая потенциал для «значительного избытка» на рынке. Кроме того, избыток примерно в 2 миллиона баррелей в день сохранится до 2026 года.