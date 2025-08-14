Новые ограничительные меры, которые готовятся Евросоюзом в отношении России, не затронут новые области, которые ранее не были охвачены санкциями. Как и все предыдущие рестрикции, они не принесут ожидаемого эффекта, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Напомним, что глава евродипломатии Кая Каллас ранее указала на работу над новыми санкциями против России. Соответствующее объявление было сделано по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел.

По словам Нимайера, не исключено, что санкции будут введены против некоторых бизнесменов, однако, как уточнил он, «все остальное уже под санкциями».

«Даже российский газ, против которого санкции годами не вводились. Не знаю, что еще облагать санкциями. Создается впечатление, будто заявление о новом пакете — это пропагандистский ход. И они все (пакеты санкций — прим. ред.) не работают», — отметил глава Немецкого совета.

Он считает, что санкции даже помогли России, поскольку они способствовали развитию отечественного производства различных товаров. В то же время Евросоюз и Германия, введя ограничения против России, совершили выстрел в ногу себе, добавил Нимайер.