После двух дней снижения цен нефть перестала дешеветь и перешла к росту, свидетельствуют данные торгов. Стоимость Brent к моменту написания материала росла на 0,61 процента, до 66,03 доллара за баррель.

За вторник и среду — 12-13 августа — показатель упал на 1,5 процента, а на прошлой неделе снизился еще на 4,4 процента.

Накануне стало известно, что Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года с 2,1 до 2,5 миллиона баррелей в сутки, до среднесуточных 105,5 миллиона баррелей.

Сочетание стремительного роста добычи с ослаблением спроса в Китае, Индии и Бразилии, столкнувшихся с угрозой высоких американских пошлин, способно привести рынок к дисбалансу, пишет на фоне таких данных Financial Times.